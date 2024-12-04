  1. Realting.com
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island

Piso en edificio nuevo Apartamentos Amueblados con Pago a Plazos en Al Marjan Island

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$703,982
;
11
ID: 27623
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  País
    Emiratos Árabes Unidos
  Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de la marca Gianfranco Ferré con pago a plazos en Al Marjan Island

Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se adentra con elegancia en el Golfo Arábigo y ofrece una combinación de ocio, lujo y estilo de vida de clase mundial. Compuesta por cuatro islas con forma de coral, cuenta con playas de arena blanca impecables, aguas turquesa y una gran variedad de hoteles de lujo, residencias de marca y exclusivas opciones comerciales y gastronómicas. Reconocida como uno de los destinos frente al mar más codiciados de los EAU, Al Marjan Island atrae tanto a residentes como a inversores con su estilo de vida tipo resort, impresionantes vistas al mar y proximidad a animadas atracciones de ocio, lo que la convierte en un lugar ideal tanto para casas de vacaciones como para inversiones a largo plazo.

Los apartamentos en venta en Al Marjan Island están idealmente ubicados a solo 2 minutos del Wynn Resort, 12 minutos del Al Hamra Mall, 13 minutos de RAK Central, 14 minutos del Al Hamra Golf Club, 16 minutos del Royal Yacht Club de Ras Al Khaimah, 30 minutos del RAK Mall y del paseo marítimo Al Qawasim, 35 minutos del Aeropuerto Internacional de RAK, 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Sharjah y 60 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y del centro de Dubái.

Situado en el extremo de Al Marjan Island y rodeado por el Golfo Arábigo en tres lados, este desarrollo frente al mar de la marca Gianfranco Ferré presenta un diseño arquitectónico en forma de U para maximizar las vistas al mar sin interrupciones desde todas las residencias. El exterior combina la elegancia contemporánea con el estilo de vida tipo resort, con jardines paisajísticos, terrazas para tomar el sol y terrazas privadas con piscina en algunos apartamentos. Los residentes disfrutan de servicios estilo hotel y una amplia gama de comodidades premium, que incluyen piscinas en la azotea separadas para hombres y mujeres, una piscina familiar junto a un área de juegos infantiles, zonas de fitness separadas para hombres y mujeres equipadas con Technogym, y acceso a playas de arena y deportes acuáticos. Los espacios sociales y de ocio incluyen un café en el vestíbulo, una zona comercial en la planta baja y dos restaurantes de alta cocina con vistas panorámicas. Servicios adicionales como conserjería y aparcacoches 24 horas, limpieza continua y seguridad discreta garantizan comodidad y tranquilidad. La ubicación privilegiada del proyecto ofrece acceso directo al primer casino de la región y está a poca distancia a pie de hoteles de lujo, cafeterías y restaurantes, situando a los residentes en el corazón del nuevo centro de entretenimiento y estilo de vida de Ras Al Khaimah.

El proyecto ofrece apartamentos totalmente amueblados y de marca Gianfranco Ferré Home, fabricados en Italia con una combinación distintiva de precisión arquitectónica y elegancia atemporal. Los interiores cuentan con acabados de alta calidad, muebles de diseño y una paleta de colores refinada que enmarca las amplias vistas al mar. Las distribuciones disponibles incluyen estudios, apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con la opción de piscina privada en el balcón en algunas residencias de 2 y 3 dormitorios. Cada apartamento está cuidadosamente diseñado con áreas de estar de planta abierta, amplios balcones, armarios empotrados, cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta gama y elegantes baños que combinan estilo y funcionalidad. Algunas distribuciones también cuentan con terrazas espaciosas, creando una conexión perfecta entre la sofisticación interior y el ocio exterior.


RKT-00024

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Ocio

