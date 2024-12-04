Complejo residencial Nura

Nura es una moderna residencia costera con vistas panorámicas e infraestructura de resorts en Mina Al Arab por RAK Properties!



Nura es un nuevo complejo residencial premium de RAK Properties situado en el centro de Mina, dentro de la gran comunidad costera de Mina Al Arab en Ras Al Khaimah. El proyecto combina la atmósfera del balneario, la armonía natural y la comodidad urbana moderna, ofreciendo a los residentes un estilo de vida único en la orilla.



Infraestructura del complejo

Los residentes de Nura tienen acceso a la rica infraestructura de bienestar y ocio del nivel del resort:



- piscinas de paisaje,

- piscina infinita en el podio,

- gimnasio y estudio de yoga,

- espacios de spa y zonas de relajación,

- cintas de correr y rutas peatonales,

- parque infantil,

- zona de pádel,

- coworking y club area,

- cine abierto,

- áreas de descanso y barbacoa.



El complejo fue diseñado como un espacio en el que la comodidad, la naturaleza y un estilo de vida activo se combinan en un solo entorno.



Ubicación y medio ambiente

El centro de Mina es el centro de Mina Al Arab, conocido por paseos, rutas verdes, cafés, restaurantes y parques costeros.



Accesibilidad al transporte:

15 minutos a Ras Al Khaimah Aeropuerto Internacional

- 45 minutos a Dubai,



La línea marítima, las reservas naturales y el ambiente tranquilo de Ras Al Khaimah forman un equilibrio único de la accesibilidad urbana y la recreación del resort.



Contacte ahora para obtener una presentación de Nura, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos costeros más bellos de Mina Al Arab por RAK Properties.