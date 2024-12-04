  1. Realting.com
Complejo residencial Nura

Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
$217,835
14
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima
  • Ciudad
    Mina Al arab

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Nura es una moderna residencia costera con vistas panorámicas e infraestructura de resorts en Mina Al Arab por RAK Properties!

Nura es un nuevo complejo residencial premium de RAK Properties situado en el centro de Mina, dentro de la gran comunidad costera de Mina Al Arab en Ras Al Khaimah. El proyecto combina la atmósfera del balneario, la armonía natural y la comodidad urbana moderna, ofreciendo a los residentes un estilo de vida único en la orilla.

Infraestructura del complejo
Los residentes de Nura tienen acceso a la rica infraestructura de bienestar y ocio del nivel del resort:

- piscinas de paisaje,
- piscina infinita en el podio,
- gimnasio y estudio de yoga,
- espacios de spa y zonas de relajación,
- cintas de correr y rutas peatonales,
- parque infantil,
- zona de pádel,
- coworking y club area,
- cine abierto,
- áreas de descanso y barbacoa.

El complejo fue diseñado como un espacio en el que la comodidad, la naturaleza y un estilo de vida activo se combinan en un solo entorno.

Ubicación y medio ambiente
El centro de Mina es el centro de Mina Al Arab, conocido por paseos, rutas verdes, cafés, restaurantes y parques costeros.

Accesibilidad al transporte:
15 minutos a Ras Al Khaimah Aeropuerto Internacional
- 45 minutos a Dubai,

La línea marítima, las reservas naturales y el ambiente tranquilo de Ras Al Khaimah forman un equilibrio único de la accesibilidad urbana y la recreación del resort.

Contacte ahora para obtener una presentación de Nura, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos costeros más bellos de Mina Al Arab por RAK Properties.

Localización en el mapa

Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

