Complejo residencial Binghatti Cullinan

Binghatti Cullinan es un proyecto multifuncional de lujo de Binghatti en Al Jaddaf.



Binghatti Cullinan es un proyecto multifuncional de lujo de Binghatti, ubicado en la prestigiosa comunidad de Al Jaddaf. El complejo incluye un nivel subterráneo, planta baja, cuatro niveles de podio, catorce pisos residenciales y un techo.



Infraestructura de Binghatti Cullinan complejo:

- Piscina para descansar y nadar;

- Gimnasio equipado;

- Área deportiva para actividades activas;

- El descanso y las zonas sociales donde los residentes pueden disfrutar de la paz y la comodidad

- Aparcamiento subterráneo y acceso seguro a la zona.



Ubicación y accesibilidad al transporte:

Binghatti Cullinan se encuentra en Al Jaddaf, a solo 5 minutos del Wasl Club, a 8 minutos del centro comercial Wafi y a 10 minutos del centro de la ciudad de Festival, el centro comercial Dubai, el aeropuerto DXB y el museo del futuro. Esta ubicación proporciona un acceso conveniente a las instalaciones de comercio, cultura y transporte de la ciudad.



Póngase en contacto con nosotros para obtener consejos y organizar vistas de este exclusivo apartamento y espacio comercial en Binghatti Cullinan.