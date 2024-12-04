  1. Realting.com
Complejo residencial Binghatti Cullinan

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$232,300
;
20
ID: 33009
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Binghatti Cullinan es un proyecto multifuncional de lujo de Binghatti en Al Jaddaf.

Binghatti Cullinan es un proyecto multifuncional de lujo de Binghatti, ubicado en la prestigiosa comunidad de Al Jaddaf. El complejo incluye un nivel subterráneo, planta baja, cuatro niveles de podio, catorce pisos residenciales y un techo.

Infraestructura de Binghatti Cullinan complejo:
- Piscina para descansar y nadar;
- Gimnasio equipado;
- Área deportiva para actividades activas;
- El descanso y las zonas sociales donde los residentes pueden disfrutar de la paz y la comodidad
- Aparcamiento subterráneo y acceso seguro a la zona.

Ubicación y accesibilidad al transporte:
Binghatti Cullinan se encuentra en Al Jaddaf, a solo 5 minutos del Wasl Club, a 8 minutos del centro comercial Wafi y a 10 minutos del centro de la ciudad de Festival, el centro comercial Dubai, el aeropuerto DXB y el museo del futuro. Esta ubicación proporciona un acceso conveniente a las instalaciones de comercio, cultura y transporte de la ciudad.

Póngase en contacto con nosotros para obtener consejos y organizar vistas de este exclusivo apartamento y espacio comercial en Binghatti Cullinan.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

