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Propiedades residenciales en venta en Yildirim, Turquía

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Balabancik Caddesi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Balabancik Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 2/6
$5,81M
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