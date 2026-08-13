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Villas en venta en Yenisehir, Turquía

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Villa 5 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 5 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villas con Jardín de Estilo en Venta en un Proyecto Prestigioso en Yenişehir, Mersin Las vil…
$800,924
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Villa 6 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 3
$23,84M
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