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Propiedades residenciales en venta en Yenisehir, Turquía

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apartamentos
22
24 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 9/10
$2,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 9/10
$1,97M
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Apartamento 5 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 4/15
$12,09M
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 12/14
$6,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 25/25
Elegantes Apartamentos Cerca de los Servicios Básicos en Mersin Yenişehir El distrito de Yen…
$288,656
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Apartamento 5 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 17
Apartamentos en Venta en un Elegante Proyecto con Piscina en Mersin Yenişehir Mersin se dest…
$262,100
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 10
Apartamentos Modernos en una Ubicación Ventajosa en Mersin Yenişehir Yenişehir, una de las z…
$150,248
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Piso 25/25
Elegantes Apartamentos Cerca de los Servicios Básicos en Mersin Yenişehir El distrito de Yen…
$445,685
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 16/25
$8,37M
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 9/10
$3,66M
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 13
Apartamentos Nuevos en un Complejo con Excelentes Servicios en Mersin Yenişehir Estos aparta…
$280,439
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/4
$4,07M
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Piso 14/18
$4,13M
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Apartamento 5 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/13
$5,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Área 75 m²
Квартира 1+1Нтаж 9 из 15ти.Площадь 75м2ОБЩИЕ ХАРАКиЕРИСПКРИспользуемая термостойкая пемазаяЛ…
$92,054
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Villa 5 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 5 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villas con Jardín de Estilo en Venta en un Proyecto Prestigioso en Yenişehir, Mersin Las vil…
$800,924
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Villa 6 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 3
$23,84M
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Apartamento 4 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 7
Apartamentos en un Prestigioso Proyecto Cerca del Mar en Mersin Yenişehir Estos nuevos apart…
$372,764
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 1/4
$4,48M
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 7
Apartamentos en un Prestigioso Proyecto Cerca del Mar en Mersin Yenişehir Estos nuevos apart…
$315,520
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 4/10
$5,00M
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Apartamento 3 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 12/14
2+1, MERSIN, Yenishekhir.   ? On university?   (opposite Migros, Starbax) ✅ Vo ✅ …
$92,165
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Apartamento 2 habitaciones en Insu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Insu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 62 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – Mersin (city), Mersin, Turquía
$83,683
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Apartamento 1 habitación en Yenisehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/15
✅ Area: Enishehir ✅ Delivery date: August 2022 ✅ Number of bathrooms: 1 ✅ Kitchen: American …
$97,984
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