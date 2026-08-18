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Tiendas en venta en Yenisehir, Turquía

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Tienda 2 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 2 m²
Yenisehir, Turquía
Área 2 m²
$23,25M
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$677,574
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