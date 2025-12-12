Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Van
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Van, Turquía

Edremit
7
8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 6/7
$5,28M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 4/5
$6,52M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 3/7
$7,61M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 4 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 161 m²
Piso 4/7
$8,81M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ipekyolu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ipekyolu, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/8
$6,44M
Dejar una solicitud
Apartamento en Edremit, Turquía
Apartamento
Edremit, Turquía
Área 2 m²
$13,80M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento 3 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/5
$4,70M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Edremit, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Edremit, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 7/6
$9,98M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Van

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Van, Turquía

con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir