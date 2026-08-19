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Apartamentos del mar en venta en Trabzon, Turquía

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Ortahisar
26
Arakli
17
Yomra
7
Akcaabat
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50 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$600,715
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Piso 5/5
Apartamentos de 4 Dormitorios con Vista al Mar en Trabzon dentro de un Complejo Prestigioso …
$260,426
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con vistas al mar y cocina independiente en Yalıncak Los apartamentos están sit…
$150,572
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 23
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$345,157
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de inversión con estilo con opciones de pago asequibles en Yalıncak Trabzon Los…
$107,717
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Apartamento de 3 dormitorios completamente amueblado en venta en el complejo Elit Mahal El a…
$115,095
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Pisos Espaciosos en Trabzon Yıldızlı con un Diseño a la Moda Pisos Chic se encuentran en Akç…
$455,191
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Apartamento 4 habitaciones en Buzluca, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Buzluca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/4
Apartamento de 3 Dormitorios en Venta en el Proyecto Elit Mahal en Trabzon Araklı El apartam…
$115,166
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Apartamento 1 habitación en Ortahisar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$104,242
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$172,579
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$72,970
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta en el primer proyecto in situ en Ortahisar Konaklar Konaklar es un bar…
$134,264
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 257 m²
Elegantes apartamentos en un lujoso complejo cerca del mar en Trabzon Yomra Los apartamentos…
$410,019
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 10
Impresionantes Inmuebles de Concepto familiar con Vistas al Mar en Yomra Trabzon El inmueble…
$171,421
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$244,390
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 7
Apartamentos de 3 dormitorios con vistas al mar en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en Tra…
$156,363
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Opciones de Pago a Plazos en Araklı Trabzon Estos elegantes apartamentos se…
$130,792
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$120,301
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Barrio Tranquilo Adecuado para Familias en Trabzon Ortahisar Los apartame…
$143,436
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Número de plantas 5
Amplios apartamentos en venta en un complejo en Bostancı Apartamentos de lujo entrelazados c…
$238,599
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$155,205
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con vistas al mar y cocina independiente en Yalıncak Los apartamentos están sit…
$177,212
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Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 11
Elegantes Apartamentos en un Nuevo Sitio en Kaşüstü, Trabzon Los apartamentos están ubicados…
$160,996
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con estilo cerca del aeropuerto de Trabzon Ortahisar Los apartamentos con estil…
$219,915
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Apartamento 4 habitaciones en Akcaabat, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Akcaabat, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 12
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza listos para mudarse en Trabzon Lujosos apar…
$230,332
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$105,980
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta con planes de pago a plazos en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en v…
$76,923
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Apartamento 6 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 4
Pisos amueblados con vistas al mar en Araklı Trabzon Los pisos están situados en un proyecto…
$144,781
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$135,515
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta con planes de pago a plazos en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en v…
$97,226
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Tipos de propiedades en Trabzon

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Trabzon, Turquía

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