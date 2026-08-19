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Apartamentos en la montaña en venta en Trabzon, Turquía

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Ortahisar
26
Arakli
17
Yomra
7
Akcaabat
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15 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Piso 5/5
Apartamentos de 4 Dormitorios con Vista al Mar en Trabzon dentro de un Complejo Prestigioso …
$260,426
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Apartamento de 3 dormitorios completamente amueblado en venta en el complejo Elit Mahal El a…
$115,095
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Apartamento 5 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$172,579
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 10
Impresionantes Inmuebles de Concepto familiar con Vistas al Mar en Yomra Trabzon El inmueble…
$171,421
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/6
Amplio Piso a 500 m del Mar en Trabzon Araklı El piso está situado en el distrito Araklı de …
$112,557
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Número de plantas 5
Amplios apartamentos en venta en un complejo en Bostancı Apartamentos de lujo entrelazados c…
$238,599
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Yomra, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yomra, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas a la Naturaleza, al Mar y al Valle en Kaşüstü Trabzon Los apartament…
$155,205
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$105,980
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Apartamento 6 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 4
Pisos amueblados con vistas al mar en Araklı Trabzon Los pisos están situados en un proyecto…
$144,781
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$135,515
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Apartamento 3 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/5
Amplio apartamento a 500 m del mar en Araklı, Trabzon Este apartamento se encuentra en el di…
$72,390
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Apartamento 5 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en Venta con Vistas al mar y a la Naturaleza en el Centro de Araklı Araklı, uno…
$139,965
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 196 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 3 y 4 Dormitorios con Cocinas Separadas en Ortahisar Beşirli, Trabzon Los ap…
$187,636
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 3 y 4 Dormitorios con Cocinas Separadas en Ortahisar Beşirli, Trabzon Los ap…
$166,788
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Apartamento 4 habitaciones en Arakli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Arakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 4
Pisos amueblados con vistas al mar en Araklı Trabzon Los pisos están situados en un proyecto…
$115,095
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Tipos de propiedades en Trabzon

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Trabzon, Turquía

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