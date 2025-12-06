Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Southeastern Anatolia Region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Southeastern Anatolia Region, Turquía

Diyarbakir
54
Egil
47
Sur
4
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$21,09M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
$16,64M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 3
$24,11M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa 9 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 9 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
$33,19M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Southeastern Anatolia Region

villas

Parámetros de las propiedades en Southeastern Anatolia Region, Turquía

con Jardín
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir