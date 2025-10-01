Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Southeastern Anatolia Region, Turquía

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Buyukdere, Turquía
Casa 5 habitaciones
Buyukdere, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 550 m²
Ubicado en el entorno sereno y verde de Sarıyer, uno de los barrios más tranquilos de Estamb…
$5,45M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Tasyaka, Turquía
Casa 5 habitaciones
Tasyaka, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Fethiye, un casco histórico en la famosa región de Mugla, es una mezcla perfecta de historia…
$1,75M
Dejar una solicitud
