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Apartamentos en venta en Diyarbakir, Turquía

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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 110 m²
Apartamentos en venta en nueva construcción de viviendas. La ubicación del edificio es Kalka…
$400,859
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Apartamento 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Dormitorios 3
Área 80 m²
Espacio inspirador en el corazón de KalkanImagina la combinación perfecta de confort, estilo…
$395,050
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Apartamento 2 habitaciones en Karpuztepe, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karpuztepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Alanya, full of magnificent nature and traces of history, has become one of the most lively …
$203,860
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Apartamento 2 habitaciones en Dicle, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Dicle, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$132,233
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Apartamento 4 habitaciones en Topcular, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Topcular, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Estos apartamentos están situados en Eyupsultan, uno de los distritos más centrales e histór…
$1,28M
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