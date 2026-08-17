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Locales comerciales en venta en Sile, Turquía

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1 propiedad total found
Propiedad comercial 370 m² en Sile, Turquía
Propiedad comercial 370 m²
Sile, Turquía
Habitaciones 13
Dormitorios 13
Área 370 m²
Número de plantas 3
Hotel amueblado en venta con alto potencial de ingresos en Ağva İstanbul El hotel está situa…
$702,921
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