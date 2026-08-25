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Dúplex en venta en Sariyer, Turquía

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Dúplex 4 habitaciones en Sariyer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Número de plantas 20
Apartamentos a poca distancia de Vadi İstanbul en Sarıyer El proyecto está ubicado en el dis…
$2,95M
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