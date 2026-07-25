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Adosados en Venta en Pendik, Turquía

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Adosado Adosado 6 habitaciones en Pendik, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1
Modernas Casas Pareadas con Zonas Sociales en Yenişehir, Pendik, Estambul Las casas pareadas…
$899,683
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 1
Modernas Casas Pareadas con Zonas Sociales en Yenişehir, Pendik, Estambul Las casas pareadas…
$697,858
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