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Dúplex en venta en Pendik, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 163 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$473 020
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Dúplex 7 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$754 154
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