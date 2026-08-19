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Dúplex en venta en Ortahisar, Turquía

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Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$413,494
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