Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Ortahisar
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Ortahisar, Turquía

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 200 m² en Ortahisar, Turquía
Propiedad comercial 1 200 m²
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 28
Dormitorios 28
Área 1 200 m²
Número de plantas 3
Hotel en Venta a 3 km del Aeropuerto en Pelitli, Ortahisar El hotel está situado en Pelitli,…
$3,55M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir