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Propiedades residenciales en venta en Ortaca, Turquía

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Ortaca, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortaca, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/3
$179,044
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