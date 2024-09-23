Piso en edificio nuevo Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Bomonti – Şişli, Estambul, que ofrece una ubicación privilegiada cerca de Nişantaşı y Taksim, además de impresionantes vistas panorámicas al Bósforo y al perfil urbano de la ciudad.
Bomonti Residences by Rotana dispone de apartamentos con distribuciones desde 1+1 hasta 4,5+1, junto con instalaciones de primer nivel como piscina, gimnasio, sauna, jardines y seguridad las 24 horas, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
10 ventajas principales:
Ubicación privilegiada en el centro de la parte europea de Estambul, en el distrito de Şişli.
Espectaculares vistas panorámicas al Bósforo y al horizonte de Estambul.
Amplia variedad de apartamentos, con superficies desde 68 m² hasta 242 m².
Instalaciones de lujo, incluyendo piscina, gimnasio, sauna y zonas para caminar.
Servicios disponibles las 24 horas, con seguridad, recepción y mantenimiento.
Complejo apto para mascotas, una característica poco común en muchas zonas de Estambul.
Excelente conexión de transporte, con fácil acceso al metro y al resto del transporte público.
Gran potencial de inversión, promovido como una oportunidad con alta rentabilidad.
Diseño moderno y construcción de máxima calidad, desarrollado bajo la prestigiosa marca Rotana.
Entorno dinámico, rodeado de cultura, galerías de arte, restaurantes y cafeterías.