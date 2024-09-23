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Piso en edificio nuevo Bomonti Residences by Rotana

Sisli, Turquía
de
$460,000
;
3
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ID: 38885
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sisli
  • Metro
    Osmanbey (~ 900 m)

Sobre el complejo

Bomonti Residences by Rotana es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Bomonti – Şişli, Estambul, que ofrece una ubicación privilegiada cerca de Nişantaşı y Taksim, además de impresionantes vistas panorámicas al Bósforo y al perfil urbano de la ciudad.

Bomonti Residences by Rotana dispone de apartamentos con distribuciones desde 1+1 hasta 4,5+1, junto con instalaciones de primer nivel como piscina, gimnasio, sauna, jardines y seguridad las 24 horas, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

10 ventajas principales:

  • Ubicación privilegiada en el centro de la parte europea de Estambul, en el distrito de Şişli.

  • Espectaculares vistas panorámicas al Bósforo y al horizonte de Estambul.

  • Amplia variedad de apartamentos, con superficies desde 68 m² hasta 242 m².

  • Instalaciones de lujo, incluyendo piscina, gimnasio, sauna y zonas para caminar.

  • Servicios disponibles las 24 horas, con seguridad, recepción y mantenimiento.

  • Complejo apto para mascotas, una característica poco común en muchas zonas de Estambul.

  • Excelente conexión de transporte, con fácil acceso al metro y al resto del transporte público.

  • Gran potencial de inversión, promovido como una oportunidad con alta rentabilidad.

  • Diseño moderno y construcción de máxima calidad, desarrollado bajo la prestigiosa marca Rotana.

  • Entorno dinámico, rodeado de cultura, galerías de arte, restaurantes y cafeterías.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sisli, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

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Piso en edificio nuevo Bomonti Residences by Rotana
Sisli, Turquía
de
$460,000
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