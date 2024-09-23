Piso en edificio nuevo Venara Güneşli

Venara Güneşli es un moderno complejo residencial ubicado en el corazón de Güneşli (Bağcılar), en Estambul. Destaca por su elegante diseño y su excelente conexión con el resto de la ciudad. La estación de metro Mimar Sinan se encuentra a solo 50 metros, lo que garantiza un acceso rápido y cómodo a cualquier punto de Estambul.

Venara Güneşli cuenta con 211 apartamentos y 12 locales comerciales, distribuidos en dos edificios. El complejo ofrece instalaciones de alta calidad, como un gimnasio, amplias zonas verdes y un aparcamiento subterráneo inteligente y seguro, proporcionando un estilo de vida urbano cómodo y equilibrado.

10 ventajas de Venara Güneşli