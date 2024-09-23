Piso en edificio nuevo Venara Güneşli

Venara Güneşli es un moderno complejo residencial ubicado en el corazón de Güneşli (Bağcılar), en Estambul. Destaca por su elegante diseño y su excelente conexión con el resto de la ciudad. La estación de metro Mimar Sinan se encuentra a solo 50 metros, lo que garantiza un acceso rápido y cómodo a cualquier punto de Estambul.
Venara Güneşli cuenta con 211 apartamentos y 12 locales comerciales, distribuidos en dos edificios. El complejo ofrece instalaciones de alta calidad, como un gimnasio, amplias zonas verdes y un aparcamiento subterráneo inteligente y seguro, proporcionando un estilo de vida urbano cómodo y equilibrado.
10 ventajas de Venara Güneşli
Ubicación privilegiada, a solo 50 metros de la estación de metro Mimar Sinan.
Amplia variedad de distribuciones de apartamentos, desde 1+1 hasta 3+1.
12 locales comerciales para cubrir las necesidades diarias de los residentes.
Aparcamiento subterráneo con capacidad para 252 vehículos, equipado con estaciones de carga para coches eléctricos.
Instalaciones de primer nivel, incluyendo gimnasio, baño turco, sauna y otros servicios.
Cercanía al Mall of Istanbul, hospitales y universidades.
Construcción moderna y resistente a los terremotos.
Zonas de juegos infantiles seguras.
Sistema de seguridad integral disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Amplias zonas verdes ajardinadas para el descanso y el contacto con la naturaleza.