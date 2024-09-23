  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aksu
  4. Piso en edificio nuevo Antalya Altıntaş

Piso en edificio nuevo Antalya Altıntaş

Aksu, Turquía
Precio en demanda
;
11
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33256
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Aksu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Antalya / Altıntaş – Modern Living, Listo para la entrega

Nuestro proyecto residencial en curso está programado para la entrega en mayo de 2026.

El proyecto consta de 432 apartamentos con una amplia gama de diseños de 1+1 a 5+1, diseñados para satisfacer diferentes necesidades de estilo de vida e inversión.

Plan de pago flexible disponible:
• 50% de descuento
• 50% pagable durante 12 meses

Altıntaş destaca por su arquitectura moderna, los estándares de construcción de alta calidad y los espacios de vida cuidadosamente diseñados, ofreciendo una oportunidad ideal tanto para la vida como para la inversión.

Para información detallada, planos y una presentación profesional, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Localización en el mapa

Aksu, Turquía
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turquía
de
$395,518
Complejo residencial Del Mare Collection
Alanya, Turquía
de
$158,966
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$1,59M
Complejo residencial Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquía
de
$425,592
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$151,482
Está viendo
Piso en edificio nuevo Antalya Altıntaş
Aksu, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$227,805
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con aparcamiento subterráneo, piscinas cubiertas y exteriores, bar, centro de fitness y zona de spa, pistas de tenis, baloncesto y voleibol, zona de barbacoa, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2024…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$351,758
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$338,245
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago y al Mar de Marmara.La residencia cuenta con un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un minuto a pie de la costa y el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones