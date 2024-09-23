Piso en edificio nuevo Antalya Altıntaş

Antalya / Altıntaş – Modern Living, Listo para la entrega

Nuestro proyecto residencial en curso está programado para la entrega en mayo de 2026.

El proyecto consta de 432 apartamentos con una amplia gama de diseños de 1+1 a 5+1, diseñados para satisfacer diferentes necesidades de estilo de vida e inversión.

Plan de pago flexible disponible:

• 50% de descuento

• 50% pagable durante 12 meses

Altıntaş destaca por su arquitectura moderna, los estándares de construcción de alta calidad y los espacios de vida cuidadosamente diseñados, ofreciendo una oportunidad ideal tanto para la vida como para la inversión.

Para información detallada, planos y una presentación profesional, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.