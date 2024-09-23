Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the California Residence complex.

  1. Realting.com
Kestel, Turquía
de
$129,875
Última actualización: 3/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kestel

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

Sobre el complejo

Residencia Kestel en California, Alanya.
Amueblado apartamento dúplex de dos dormitorios (2+1) 100 m2, a 100 metros del mar.

Disposición:

  • Cuarto de cocina
  • 2 Dormitorios
  • 2 Baños
  • 2 Balcones

El complejo residencial California Residence con sus propios servicios fue construido en 2024 y se encuentra a 100 metros del mar en la zona costera de Kestel. Consiste en un bloque de 6 pisos.

Tiendas, restaurantes, cafeterías, un centro comercial, un mercado y una parada de transporte público están a poca distancia.

Amenities:

  • Piscina al aire libre
  • Piscina cubierta
  • Hamam turco
  • Sauna
  • Sala de fitness
  • Sala de vapor
  • Zona de barbacoa
  • Área de juego para niños
  • Seguridad
  • Ascensor
  • Generador
  • Aparcamiento

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

