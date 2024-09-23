Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the California Residence complex.

Residencia Kestel en California, Alanya.

Amueblado apartamento dúplex de dos dormitorios (2+1) 100 m2, a 100 metros del mar.

Disposición:

Cuarto de cocina

2 Dormitorios

2 Baños

2 Balcones

El complejo residencial California Residence con sus propios servicios fue construido en 2024 y se encuentra a 100 metros del mar en la zona costera de Kestel. Consiste en un bloque de 6 pisos.

Tiendas, restaurantes, cafeterías, un centro comercial, un mercado y una parada de transporte público están a poca distancia.

Amenities:

Piscina al aire libre

Piscina cubierta

Hamam turco

Sauna

Sala de fitness

Sala de vapor

Zona de barbacoa

Área de juego para niños

Seguridad

Ascensor

Generador

Aparcamiento

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.