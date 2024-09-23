  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
de
$463,828
;
50
Dejar una solicitud
ID: 27777
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya

Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aquellos que quieren invertir y permanecer por mucho tiempo.

Los apartamentos en venta en Antalya están cerca de servicios diarios como mercados, centros comerciales, hospitales, bancos, a 50 m de la parada de tranvía, a 2,8 km de los centros comerciales Ikea y Agora, a 4,4 km de los centros comerciales Mall of Antalya y Deepo, a 5,5 km de la playa de Mermerli, a 5.8 km de Mark Antalya y del centro de la ciudad, a 8 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km de las playas de Konyaaltı y Lara y a 13 km de la terminal de autobuses de Antalya.

Con un terreno de 65.000 m² y una superficie de construcción de 390.000 m², el proyecto Luviya cuenta con 730 apartamentos, 104 residencias de marca, un centro comercial con 175 tiendas, 21 tiendas de calle, 35 oficinas, 1 restaurante, ascensores, aparcamiento interior y exterior, estaciones de carga eléctrica, sauna, conserje, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad, gimnasio, parque infantil, zonas verdes bien distribuidas, piscinas cubiertas y al aire libre.

Los apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de techos altos del proyecto tienen electrodomésticos de cocina incorporados, aire acondicionado de tipo techo, caldera de gas natural, panales, guardarropa, puerta de acero, iluminación puntual y LED, interfono.


AYT-04507

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turquía
de
$461,605
Edificio de apartamentos The One Güneşli project
Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
Complejo residencial Apartments in the center of Istanbul | Besiktas.
, Turquía
de
$334,000
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$79,237
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$1,75M
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$463,828
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,19M
El moderno complejo residencial consta de 7 edificios de baja altura.Características:zonas de senderismosalonespista de teniscancha de baloncestoparque infantilterrazasPiscinas interiores y exterioressaunabaños de vaporMasajesgimnasioAparcamiento interiorInstalaciones y equipos en la casa Ca…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$369,085
El proyecto en una comunidad de lujo de 251 viviendas y 20 espacios comerciales. Consta de 4 edificios.Estéticamente agradables apartamentos de 1-3 dormitorios y dúplex de 4-5 dormitorios.En las inmediaciones hay un centro cultural, estaciones de metro, playa, centros comerciales.Primer pago…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turquía
de
$394,752
La residencia cuenta con un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un mirador y piscinas artificiales, una zona verde, un terreno deportivo y un sendero para caminar.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaCalefacción por suelo radianteUbicación e in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones