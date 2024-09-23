Piso en edificio nuevo Nobby Garden 2

Nobby Garden 2 es un nuevo proyecto Nordic Property Construction que combina tres componentes principales de vivienda altamente líquida: una excelente ubicación, una amplia infraestructura para vivir y recreación y una excelente calidad de vivienda, que se alquila a los compradores en acabados. Nobby Garden 2 continúa el concepto del complejo residencial Nobby Garden, que se expresa en diseños funcionales, convenientes y los más altos estándares de construcción.
Nobby Garden 2 se encuentra en una de las zonas más tranquilas y acogedoras de Alanya – Avsallar. Esta zona es conocida por sus playas de arena y belleza natural de bosques coníferos. Hay toda la infraestructura urbana necesaria: cafés y restaurantes, supermercados de cadena y mercado de agricultores los miércoles, un hospital público y clínicas privadas, farmacias, jardines de infancia, escuelas, bancos, etc.
Ubicación:
Distancia al aeropuerto de Antalya: 90
Distancia a Gazipasa Aeropuerto: 60 km
Distancia al centro de Alanya: 20 km
Distancia al mar: 800 m
Distancia a tiendas, cafeterías, restaurantes y otras infraestructuras sociales: 250 m
Distancia al mercado de agricultores: 600 m
Nobby Garden 2 se encuentra en una parcela de 3300 m2 y consta de un bloque residencial para 72 apartamentos de diferentes diseños. El diseño moderno del proyecto fue desarrollado por la principal oficina arquitectónica de Alanya.
Apartamentos:
El complejo residencial consta de 72 apartamentos:
Todos los apartamentos están alquilados en un acabado limpio:
Nobby Garden 2 no te dejará indiferente. En el territorio del complejo está: