Piso en edificio nuevo Nobby Garden 2

Nobby Garden 2 es un nuevo proyecto Nordic Property Construction que combina tres componentes principales de vivienda altamente líquida: una excelente ubicación, una amplia infraestructura para vivir y recreación y una excelente calidad de vivienda, que se alquila a los compradores en acabados. Nobby Garden 2 continúa el concepto del complejo residencial Nobby Garden, que se expresa en diseños funcionales, convenientes y los más altos estándares de construcción.

Nobby Garden 2 se encuentra en una de las zonas más tranquilas y acogedoras de Alanya – Avsallar. Esta zona es conocida por sus playas de arena y belleza natural de bosques coníferos. Hay toda la infraestructura urbana necesaria: cafés y restaurantes, supermercados de cadena y mercado de agricultores los miércoles, un hospital público y clínicas privadas, farmacias, jardines de infancia, escuelas, bancos, etc.

Ubicación:

Distancia al aeropuerto de Antalya: 90

Distancia a Gazipasa Aeropuerto: 60 km

Distancia al centro de Alanya: 20 km

Distancia al mar: 800 m

Distancia a tiendas, cafeterías, restaurantes y otras infraestructuras sociales: 250 m

Distancia al mercado de agricultores: 600 m

Nobby Garden 2 se encuentra en una parcela de 3300 m2 y consta de un bloque residencial para 72 apartamentos de diferentes diseños. El diseño moderno del proyecto fue desarrollado por la principal oficina arquitectónica de Alanya.

Apartamentos:

El complejo residencial consta de 72 apartamentos:

1+1 (un dormitorio)

Duplexes 2 + 1 (apartamentos de dos niveles con dos dormitorios);

Duplex 3+1 (apartamento de dos niveles con tres dormitorios).

Todos los apartamentos están alquilados en un acabado limpio:

La altura del techo es de 2,95 m;

Puerta frontal de acero, puertas interiores de calidad;

Cocina equipada con encimera de granito;

fontanería de calidad;

Baños totalmente equipados con cabinas de ducha;

Muros pintados con pintura lavable

Ventanas con doble acristalamiento y perfil de aluminio;

revestimiento de suelo – cerámica;

Intercomunicación de vídeo;

Entradas de Internet y TV IP;

Iskan (passport) ya está incluido en el precio

Nobby Garden 2 no te dejará indiferente. En el territorio del complejo está: