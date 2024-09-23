Piso en edificio nuevo Nobby Garden 2

  1. Realting.com
Alanya, Turquía
de
$197,182
;
21
ID: 111
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Sobre el complejo

Nobby Garden 2 es un nuevo proyecto Nordic Property Construction que combina tres componentes principales de vivienda altamente líquida: una excelente ubicación, una amplia infraestructura para vivir y recreación y una excelente calidad de vivienda, que se alquila a los compradores en acabados. Nobby Garden 2 continúa el concepto del complejo residencial Nobby Garden, que se expresa en diseños funcionales, convenientes y los más altos estándares de construcción.

Nobby Garden 2 se encuentra en una de las zonas más tranquilas y acogedoras de Alanya – Avsallar. Esta zona es conocida por sus playas de arena y belleza natural de bosques coníferos. Hay toda la infraestructura urbana necesaria: cafés y restaurantes, supermercados de cadena y mercado de agricultores los miércoles, un hospital público y clínicas privadas, farmacias, jardines de infancia, escuelas, bancos, etc.

Ubicación:

Distancia al aeropuerto de Antalya: 90

Distancia a Gazipasa Aeropuerto: 60 km

Distancia al centro de Alanya: 20 km

Distancia al mar: 800 m

Distancia a tiendas, cafeterías, restaurantes y otras infraestructuras sociales: 250 m

Distancia al mercado de agricultores: 600 m

Nobby Garden 2 se encuentra en una parcela de 3300 m2 y consta de un bloque residencial para 72 apartamentos de diferentes diseños. El diseño moderno del proyecto fue desarrollado por la principal oficina arquitectónica de Alanya.

Apartamentos:

El complejo residencial consta de 72 apartamentos:

  • 1+1 (un dormitorio)
  • Duplexes 2 + 1 (apartamentos de dos niveles con dos dormitorios);
  • Duplex 3+1 (apartamento de dos niveles con tres dormitorios).

Todos los apartamentos están alquilados en un acabado limpio:

  • La altura del techo es de 2,95 m;
  • Puerta frontal de acero, puertas interiores de calidad;
  • Cocina equipada con encimera de granito;
  • fontanería de calidad;
  • Baños totalmente equipados con cabinas de ducha;
  • Muros pintados con pintura lavable
  • Ventanas con doble acristalamiento y perfil de aluminio;
  • revestimiento de suelo – cerámica;
  • Intercomunicación de vídeo;
  • Entradas de Internet y TV IP;
  • Iskan (passport) ya está incluido en el precio

Nobby Garden 2 no te dejará indiferente. En el territorio del complejo está:

  • Piscina exterior con toboganes
  • Piscina para niños
  • Piscina cubierta climatizada
  • El gimnasio
  • Hammam turco
  • sauna
  • Parejas romanas
  • Sala de masajes
  • Sala de estar y vestíbulo
  • barbacoa
  • Playground
  • Sala de juegos para niños
  • Jardín con diseño paisajístico
  • Aparcamiento abierto
  • 2 Ascensor
  • Antena de satélite
  • Generador de electricidad
  • Vigilancia de video alrededor de la hora
  • Carrera

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

