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Propiedades residenciales en venta en Nevşehir, Turquía

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Uchisar Beldesi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Uchisar Beldesi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
$115,632
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