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Propiedades residenciales en venta en Nevsehir, Turquía

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Avanos
132
169 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 11/12
Lo que usted consigue: Moderno complejo residencial en un área de 6000 m2. El proyecto ofrec…
$72 766
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Apartamento con un diseño de 1 + 1 con una superficie total de 60 m2, totalme…
$183 555
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Apartamento 2 habitaciones en Demirtas Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 49 m²
Piso 1/9
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo proyecto de inversión con infraestruct…
$104 599
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
Lo que tienes: Acogedores apartamentos 1 + 1 en un moderno complejo residencial con una infr…
$73 071
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/10
Lo que tienes: Apartamento de una habitación en un moderno complejo residencial con infraest…
$119 760
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Presentamos a su atención una oportunidad única para comprar un apartamento d…
$138 450
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
Lo que tienes: Una oportunidad única para convertirse en propietario de un complejo boutique…
$145 089
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/2
Lo que usted consigue: Amplio apartamento de 65 m2, situado en el segundo piso de un complej…
$227 236
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/4
Lo que usted consigue: Elegante apartamento 1+1 en una casa club en el 3er piso, con una sup…
$105 861
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
Lo que tienes: Esta es una opción ideal para aquellos que aprecian la comodidad, la modernid…
$216 300
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Apartamento 6 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Este amplio apartamento con cocina independiente y 5 dormitorios es una gran …
$405 884
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 41 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Complejo de élite en A…
$207 178
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Apartamento 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 2/5
Lo que usted consigue: Amplio apartamento esquina de 122 m2 con un gran balcón y su propia z…
$121 238
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Apartamento 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/9
Lo que obtienes: Apartamento 2+1 con diseño de diseño en un complejo situado a 250 metros de…
$160 768
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Apartamento 2 habitaciones en Demirtas Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevos apartamentos cerca del mar en el dist…
$277 077
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Apartamento 2 habitaciones en Demirtas Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/11
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevos apartamentos en el distrito de Demirt…
$99 036
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 3/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo complejo a tres ki…
$204 582
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Apartamento 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Complejo residencial de lujo, incluyendo 17 apartamentos situados en un bloqu…
$179 404
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Un impresionante ático de dos niveles de 100 m2 en los pisos 6 y 7 de una nue…
$370 753
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos y propiedades comercial…
$196 274
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo…
$168 034
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 2/5
En alquiler. Lo que tienes: Casa de lujo en los pisos 11 y 12 en Mahmutlar, Alanya, a solo …
$370 236
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/11
Lo que tienes: Apartamento 1 + 1 en una nueva casa en Kargicak, a solo 500 m del mar. Ideal …
$94 954
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Apartamento 2 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Apartamentos 1+1 en un nuevo complejo en el distrito de Okurjalar. Distrito/…
$90 242
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Apartamento 2 habitaciones en Demirtas Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/10
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un complejo de lujo en el di…
$162 463
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Ático Ático 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Amplio ático 2 + 1 con muebles, situado en la pintoresca zona de Kargicak. …
$214 012
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Apartamento 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$201 464
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Apartamento 2 habitaciones en Demirtas Koyu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Demirtas Koyu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/7
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y áticos en un nuevo complejo e…
$137 426
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Apartamento 3 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 7/11
Lo que tienes: Nuevo complejo en una zona tranquila del distrito de Mahmutlar. En construcc…
$145 397
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Akarca Koyu, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Este elegante dúplex 4+1 con una superficie de 200 m2 está completamente list…
$161 978
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