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Propiedades residenciales en venta en Narlidere, Turquía

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Narlidere, Turquía
Villa 6 habitaciones
Narlidere, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Piso 1/3
Villa con Amplio Jardín y Piscina en un Proyecto en Narlıdere, Esmirna Limita con Güzelbahçe…
$1,78M
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