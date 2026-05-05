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Inversiones Inmobiliarias en Provincia de Mersin, Turquía

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De inversiones 500 m² en Yenisehir, Turquía
De inversiones 500 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Piso 1/1
$8,64M
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