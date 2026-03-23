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Locales comerciales en venta en Menemen, Turquía

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 100 m² en Menemen, Turquía
Propiedad comercial 1 100 m²
Menemen, Turquía
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Área 1 100 m²
Piso 1/2
Fábrica en Venta en İzmir İzbaş İzmir, a menudo llamada la joya del Egeo, ha sido durante mu…
$2,24M
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