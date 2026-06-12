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Casas en Venta en Menderes, Turquía

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Casa 6 habitaciones en Menderes, Turquía
Casa 6 habitaciones
Menderes, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Piso 1/3
Villa de nueva construcción con piscina en Menderes, Izmir La villa adosada está ubicada en …
$400,526
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