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Propiedades residenciales en venta en Menderes, Turquía

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3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Menderes, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Menderes, Turquía
Habitaciones 4
Área 130 m²
$151,482
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Casa 6 habitaciones en Menderes, Turquía
Casa 6 habitaciones
Menderes, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Piso 1/3
Villa de nueva construcción con piscina en Menderes, Izmir La villa adosada está ubicada en …
$347,881
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Apartamento 2 habitaciones en Menderes, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Menderes, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Mia Koru Torbalı es un lugar positivo donde puedes vivir la vida en armonía en todos los asp…
$48,000
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