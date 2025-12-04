Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Marmara Region, Turquía

15 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en 1076 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
1076 Sokak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 17/22
Apartamento 1+1 con mobiliarioSólo se rinde por mucho tiempo
$430
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 42/48
Apartamento Amueblado de 1 Dormitorio con Vista a la Ciudad en Sinpaş Queen Residence en Şiş…
$1,767
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 20/50
Apartamento con Vistas a la Ciudad en Sinpaş Queen Bomonti Estambul El apartamento se encuen…
$1,414
por mes
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 5/20
Apartamento Amueblado en Alquiler en Esenyurt, Estambul, Palacio Babacan El apartamento amue…
$425
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/5
Apartamento Amueblado Adecuado para Alquiler a Largo Plazo en Şişli Ubicado en Estambul, Şiş…
$1,013
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 19/50
Apartamento de 1 Dormitorio en Alquiler con Vistas en Sinpaş Queen Residence, Şişli, Estambu…
$1,414
por mes
Apartamento 1 habitación en , Turquía
Apartamento 1 habitación
, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/5
Estudio en Alquiler en Elegantpark Residence con Amplias Comodidades en Yalova Yalova es un …
$448
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 1/5
Apartamento Dúplex Amueblado de 2 Dormitorios en Şişli Taksim Palas El apartamento en alquil…
$1,249
por mes
Apartamento 2 habitaciones en 18 Nicole, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
18 Nicole, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 3/5
Apartamento amueblado de 1 dormitorio en alquiler en el barrio Tomtom, Beyoğlu, Estambul El …
$1,414
por mes
Apartamento 6 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 319 m²
Piso 4/16
Apartamento de Lujo Amueblado de 5 Dormitorios en Alquiler en el Proyecto Yedi Mavi, Estambu…
$10,604
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 19/50
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler en Sinpaş Queen Residence, Şişli, Estambul Este eleg…
$1,697
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Dr Fazil Kucuk Caddesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dr Fazil Kucuk Caddesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 22/39
Apartamento de alquiler espacioso de 2 dormitorios en un edificio alto con servicios en el c…
$1,720
por mes
Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Piso 1
Apartamento de lujo en alquiler anual en Kayaşehir, dentro del complejo Adam Istanbul Comp…
$850
por mes
Begonya Suite en Yalova Merkez, Turquía
Begonya Suite
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
We invite you to experience the luxury of Yalova and the BEGONYA SUITE project, the most pre…
Precio en demanda
Begonya Suite en Yalova Merkez, Turquía
Begonya Suite
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 5
Мы приглашаем вас ощутить роскошь Яловы и проект BEGONYA SUITE, самый престижный проект в Ял…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

