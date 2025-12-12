Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Estambul, Turquía

Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 20/50
Apartamento con Vistas a la Ciudad en Sinpaş Queen Bomonti Estambul El apartamento se encuen…
$1,407
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 1/5
Apartamento Dúplex Amueblado de 2 Dormitorios en Şişli Taksim Palas El apartamento en alquil…
$1,243
por mes
Apartamento 2 habitaciones en 1076 Sokak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
1076 Sokak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 17/22
Apartamento 1+1 con mobiliarioSólo se rinde por mucho tiempo
$430
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/5
Apartamento Amueblado Adecuado para Alquiler a Largo Plazo en Şişli Ubicado en Estambul, Şiş…
$1,008
por mes
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 5/20
Apartamento en Alquiler en Esenyurt, Estambul, Palacio Babacan El apartamento de 1 dormitori…
$425
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Dr Fazil Kucuk Caddesi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dr Fazil Kucuk Caddesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 22/39
Apartamento de alquiler espacioso de 2 dormitorios en un edificio alto con servicios en el c…
$1,711
por mes
Apartamento 2 habitaciones en 18 Nicole, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
18 Nicole, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 3/5
Apartamento amueblado de 1 dormitorio en alquiler en el barrio Tomtom, Beyoğlu, Estambul El …
$1,407
por mes
Apartamento 6 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 319 m²
Piso 4/16
Apartamento de Lujo Amueblado de 5 Dormitorios en Alquiler en el Proyecto Yedi Mavi, Estambu…
$10,621
por mes
Apartamento 1 habitación en Basaksehir, Turquía
Apartamento 1 habitación
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Piso 1
Apartamento de lujo en alquiler anual en Kayaşehir, dentro del complejo Adam Istanbul Comp…
$850
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 19/50
Apartamento de 1 Dormitorio en Alquiler con Vistas en Sinpaş Queen Residence, Şişli, Estambu…
$1,407
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/5
Apartamento de un dormitorio y medio cerca del metro en Estambul El apartamento de un dormit…
$938
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 42/48
Apartamento Amueblado de 1 Dormitorio con Vista a la Ciudad en Sinpaş Queen Residence en Şiş…
$1,771
por mes
