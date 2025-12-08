Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Sisli, Turquía

6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/5
Apartamento de un dormitorio y medio cerca del metro en Estambul El apartamento de un dormit…
$942
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/5
Apartamento Amueblado Adecuado para Alquiler a Largo Plazo en Şişli Ubicado en Estambul, Şiş…
$1,012
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 42/48
Apartamento Amueblado de 1 Dormitorio con Vista a la Ciudad en Sinpaş Queen Residence en Şiş…
$1,765
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Gediz Sokagi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gediz Sokagi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 1/5
Apartamento Dúplex Amueblado de 2 Dormitorios en Şişli Taksim Palas El apartamento en alquil…
$1,248
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 19/50
Apartamento de 1 Dormitorio en Alquiler con Vistas en Sinpaş Queen Residence, Şişli, Estambu…
$1,412
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Sisli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 20/50
Apartamento con Vistas a la Ciudad en Sinpaş Queen Bomonti Estambul El apartamento se encuen…
$1,412
por mes
