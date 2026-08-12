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Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
24
Kucukcekmece
5
Beyoglu
3
Apartamentos multinivel Borrar
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5 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/28
$283,707
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/19
$241,409
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
$430,651
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TekceTekce
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/18
$463,949
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Apartamentos multinivel en Basaksehir, Turquía
Apartamentos multinivel
Basaksehir, Turquía
$290,000
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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