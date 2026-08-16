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Propiedades residenciales en venta en Kutahya, Turquía

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kütahya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kütahya, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
$1,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Altintas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Altintas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Altıntaş, Antalya, Turquía
$131,014
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Parámetros de las propiedades en Kutahya, Turquía

con Terraza
Baratos
De lujo
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