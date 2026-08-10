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Propiedades residenciales en venta en Kozan, Turquía

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Akarca, Turquía
Casa 5 habitaciones
Akarca, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 233 m²
Situado en el pintoresco barrio de Fethiye, Mugla, esta lujosa villa ofrece una mezcla armon…
$1,49M
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Casa 6 habitaciones en Akarca, Turquía
Casa 6 habitaciones
Akarca, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 360 m²
Fethiye, uno de los destinos turísticos más icónicos de Mugla, es reconocido por su impresio…
$1,25M
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