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Apartamentos con piscina en venta en Konyaalti, Turquía

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áticos
33
apartamentos de varios niveles
5
1 habitación
44
2 habitaciones
87
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16 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/5
🏡2+1 apartamento con muebles y vistas panorámicas a la montaña en HurmOfrecemos a la venta u…
$196,653
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5/9
Un apartamento premium exclusivo: una solución llave en mano para vivir, invertir y obtener …
$2,13M
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
🌿 Espacioso apartamento 2+1 con su propio jardín en la prestigiosa zona de Unjaly, Konyaalti…
$500,664
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Espacio, cohesión y preparación para la vida - apartamento 1 + 1 en Sarysu, Antalya65 m2, co…
$119,544
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/5
Su nueva casa en el corazón de Antalya: coziness y estilo en la zona de LimaBienvenido a un …
$274,399
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
🌴 Apartamento en la prestigiosa zona de Liman (Konyaalti) a sólo 900 m del mar! 🌊Ofrecemos a…
$151,422
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/5
🏡 🌿 ⛰️ ✨ 🔥 🔒 🌅 Светлая и у🏢 🏊 🛝 🌴 📍 🏖️ 600🛒 🚌 🌳 🍓 ✨
$198,557
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
🔑 Apartamentos acogedores 1 + 1 en Konyaalti - 1,5 km al mar, vistas al parque y piscina!La …
$97,183
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Amplio apartamento 1 + 1 con una superficie de 65 m2 está en venta en una de las zonas popul…
$148,918
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Apartamento 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4/5
🌴 Un amplio dúplex 4+1 en el distrito de Liman – listo para vivir cómodamente junto al mar!O…
$400,000
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/6
Un acogedor apartamento 2+1 en venta en el distrito de Liman de KonyaaltiEste 65 m2, totalme…
$169,496
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/5
Un amplio apartamento 2+1 en el prestigioso distrito de Liman de Antalya, a solo 800 metros …
$209,344
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 3/5
Una casa a la que quieres volver. Apartamento 2 + 1 en Konyaalti cerca del mar.Hay apartamen…
$365,865
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
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Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3/5
🏡 Amplio apartamento 2+1 en un complejo de élite en Konyaalti (Liman)Ofrecemos un luminoso y…
$175,000
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
$130,506
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