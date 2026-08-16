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Apartamentos en la montaña en venta en Konyaalti, Turquía

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áticos
33
apartamentos de varios niveles
5
1 habitación
44
2 habitaciones
87
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45 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 3
Propiedades en un Proyecto con Piscina y Estacionamiento en Antalya Las propiedades se encue…
$702,140
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 7/9
Situado justo al lado del famoso Konyaaltı Playa, este apartamento ofrece vistas al mar y a …
$362,963
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/3
Apartamentos con cocina independiente y piscina comunitaria en Konyaaltı, Antalya El barrio …
$280,439
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 3
Propiedades en un Proyecto con Piscina y Estacionamiento en Antalya Las propiedades se encue…
$460,382
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Elegante apartamento cerca de la playa en Konyaaltı Antalya Piso dúplex está situado en el…
$320,416
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/5
🏡2+1 apartamento con muebles y vistas panorámicas a la montaña en HurmOfrecemos a la venta u…
$196,653
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5/9
Un apartamento premium exclusivo: una solución llave en mano para vivir, invertir y obtener …
$2,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$374,402
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con cocina independiente y piscina comunitaria en Konyaaltı, Antalya El barrio …
$400,231
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2/3
El apartamento está situado en el Barrio de Altinkum, una de las zonas más populares y busca…
$286,504
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$148,552
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$154,265
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
🌿 Espacioso apartamento 2+1 con su propio jardín en la prestigiosa zona de Unjaly, Konyaalti…
$500,664
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Espacio, cohesión y preparación para la vida - apartamento 1 + 1 en Sarysu, Antalya65 m2, co…
$119,544
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/5
Su nueva casa en el corazón de Antalya: coziness y estilo en la zona de LimaBienvenido a un …
$274,399
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Apartamento 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 12/16
El apartamento está situado en Antalya, Konyaaltı barrio de Liman. El sitio, que consta de u…
$286,383
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
🌴 Apartamento en la prestigiosa zona de Liman (Konyaalti) a sólo 900 m del mar! 🌊Ofrecemos a…
$151,422
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
Pisos con gas natural cerca del transporte público en Sarısu Konyaaltı Los pisos están situa…
$190,352
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$277,782
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/5
🏡 🌿 ⛰️ ✨ 🔥 🔒 🌅 Светлая и у🏢 🏊 🛝 🌴 📍 🏖️ 600🛒 🚌 🌳 🍓 ✨
$198,557
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
El ático se encuentra en Konyaaltı / Gürsu, uno de los barrios más elite y prestigioso de An…
$403,734
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos con gas natural cerca del transporte público en Sarısu Konyaaltı Los pisos están situa…
$275,304
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 3
Propiedades en un Proyecto con Piscina y Estacionamiento en Antalya Las propiedades se encue…
$460,382
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
🔑 Apartamentos acogedores 1 + 1 en Konyaalti - 1,5 km al mar, vistas al parque y piscina!La …
$97,183
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$331,957
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Apartamento 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4/5
🌴 Un amplio dúplex 4+1 en el distrito de Liman – listo para vivir cómodamente junto al mar!O…
$400,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/4
Amplio ático en la avenida principal de Konyaaltı, Liman Este dúplex de 2 dormitorios se enc…
$354,599
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 8
The apartment is located in one of the most elite and prestigious complexes in the Konyaalti…
$984,276
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