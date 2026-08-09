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Áticos en Venta Konak, Turquía

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Ático Ático 5 habitaciones en Konak, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 276 m²
Piso 45/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$1,76M
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