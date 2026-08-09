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Villas en la montaña en venta en Kocaeli, Turquía

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Izmit
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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 411 m²
Número de plantas 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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Parámetros de las propiedades en Kocaeli, Turquía

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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