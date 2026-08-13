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Propiedades residenciales en venta en Kemalpasa, Turquía

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Cinilikoy Mahallesi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Cinilikoy Mahallesi, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 2
$23,37M
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