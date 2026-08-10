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Dúplex en venta en Karacabey, Turquía

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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$327,178
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