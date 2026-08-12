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Áticos en la montaña en Venta Estambul, Turquía

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Sisli
3
Kadikoy
4
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2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Ático Ático 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
$80,526
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Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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