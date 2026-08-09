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Apartamentos con piscina en venta en Igdir, Turquía

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Igdir
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Ambas son la conocida parte verde de Alanya, en comparación con otras partes de Alanya, allí…
$107,737
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 53 m²
Piso 1/3
La construcción del nuevo complejo y nbsp; en Alanya, en el área de Oba. El pionero de Oba …
$148,262
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/4
We are pleased to present you a new project in the green area of Oba. The advantage of life …
$113,668
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/5
Продается квартира 1+1, площадью 55 м2 на 2 этаже за 155 000 евро. У застройщика есть ана…
$182,827
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 1/4
¡Presentamos a su atención un nuevo objeto elegante en construcción! El proyecto es una opc…
$88,957
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Tipos de propiedades en Igdir

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Igdir, Turquía

con Jardín
Baratos
De lujo
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