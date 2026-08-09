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Propiedades residenciales en venta en Igdir, Turquía

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Igdir
126
126 propiedades total found
Apartamento 15 habitaciones en Alibeykoy, Turquía
Apartamento 15 habitaciones
Alibeykoy, Turquía
Dormitorios 15
Área 3 200 m²
Situado en Alibeykoy, un barrio de rápido crecimiento en el distrito de Eyupsultan de Estamb…
$8,94M
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo complejo en las colinas del distrit…
$154,674
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 53 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Apartamentos en un complejo con vistas a Alanya y al mar en el distrito de Ob…
$155,786
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Apartamento de lujo 2+1 en el pintoresco distrito de Oba. El complejo resid…
$195,846
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Lo que tienes: Usted consigue un apartamento moderno 1+1 en un nuevo complejo residencial en…
$183,605
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo acogedor…
$144,659
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/6
Para la inversión Lo que tienes: Complejo residencial Elite en una zona tranquila y montaño…
$186,944
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 46 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Vivienda premium en un…
$194,733
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/7
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos en un nuevo complejo en el ár…
$150,223
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/3
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y áticos con vistas al mar y a …
$135,757
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 44 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Un nuevo complejo en el área desarrollada de Oba. En construcción: La cons…
$143,546
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y áticos en…
$135,757
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Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Complejo con infraestructura a poca distan…
$156,065
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 7/11
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo moderno …
$150,223
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Apartamento 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Residencia en una zona tranquila y desarrollada de Oba. En construcción: L…
$439,540
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 44 m²
Piso 1/5
Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo de formato boutique en una zona abierta p…
$131,306
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo complejo residencial para la inversión…
$200,297
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Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
Lo que usted consigue: Apartamento de tres dormitorios en el distrito de Oba, que está abier…
$157,480
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Nuevos apartamentos en un complejo c…
$166,914
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Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/4
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: La construcción del complejo comenzó en novi…
$211,424
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/5
Lo que tienes: Apartamento propio en una zona tranquila y acogedora de Oba rodeado de huerto…
$111,276
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo moderno …
$139,095
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 54 m²
Piso 3/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un nuevo complejo en el dist…
$155,230
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Nuevo complejo a gran escala en el distrito de Oba. Sobre construcción: La…
$228,116
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos y duplexes en un complejo moder…
$144,659
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Ambas son la conocida parte verde de Alanya, en comparación con otras partes de Alanya, allí…
$107,737
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 41 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos y oficinas en un nuevo comple…
$133,531
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 46 m²
Piso 1/4
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Complejo residencial c…
$199,184
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Apartamento 2 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
Piso 1/6
Para la inversión Lo que tienes: Nuevo complejo residencial en una zona tranquila del distr…
$127,967
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Apartamento 3 habitaciones en Obakoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Una gran opción para la inversión y para vivir en la costa mediterránea. En…
$150,223
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apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Igdir, Turquía

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