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Dúplex en venta en Gemlik, Turquía

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Dúplex 4 habitaciones en Gemlik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gemlik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Piso 3/4
Elegantes Apartamentos en un Complejo con Piscina en Bursa Gemlik El proyecto está situado e…
$209,370
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