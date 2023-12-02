Una maravillosa vista de la naturaleza y aire limpio. -Nuestra villa tiene 3 + 1 habitaciones, 125 m2 netos -Nuestra Villa tiene 2 pisos, su frente nunca se cerrará, *Hay un baño en suite en el dormitorio *Cocina abierta *2 km hasta la carretera de circunvalación *Óptimo 2 km *Aeropuerto 10 km Por favor contacte para más información
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salón ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası banyosu -kiler -2 geniş balkon -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otoparque -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Konut kompleksinde yeşil alan