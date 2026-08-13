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Obra nueva en venta en Gaziemir

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Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
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Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turquía
de
$183,191
Opciones de acabado Con acabado
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salón ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
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Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquía
de
$327,187
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Una maravillosa vista de la naturaleza y aire limpio. -Nuestra villa tiene 3 + 1 habitaciones, 125 m2 netos -Nuestra Villa tiene 2 pisos, su frente nunca se cerrará, *Hay un baño en suite en el dormitorio *Cocina abierta *2 km hasta la carretera de circunvalación *Óptimo 2 km *Aeropuerto 10 …
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